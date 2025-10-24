Empoli | aggredisce infermieri e vigilante al pronto soccorso arrestato 32enne
I Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 32nenne per l’ipotesi di reato di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
