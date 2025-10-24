Empoli | aggredisce infermieri e vigilante al pronto soccorso arrestato 32enne

Firenzepost.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 32nenne per l’ipotesi di reato di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

empoli aggredisce infermieri e vigilante al pronto soccorso arrestato 32enne

© Firenzepost.it - Empoli: aggredisce infermieri e vigilante al pronto soccorso, arrestato 32enne

Scopri altri approfondimenti

empoli aggredisce infermieri vigilanteAggredisce infermiere e vigilante in ospedale a Empoli, arrestato 32enne - Un 32enne è stato arrestato a Empoli dai carabinieri dopo un'aggressione in ospedale. Lo riporta gonews.it

empoli aggredisce infermieri vigilanteAggredisce infermiere e guardia giurata, arrestato al pronto soccorso - Empoli, 24 ottobre 2025 – Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un uomo di 32 anni, residente a Castelfranco di Sotto, è stato arrestato dai carabinieri di ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Empoli Aggredisce Infermieri Vigilante