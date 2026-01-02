A zig-zag con l’auto fermato dai carabinieri

Durante un normale servizio di vigilanza nel centro di Camerino, i carabinieri della Compagnia di Camerino e Tolentino hanno effettuato controlli stradali mirati. In particolare, i militari del Radiomobile, sotto la guida del capitano Angelo Faraca, hanno fermato diversi veicoli per verifiche di routine, contribuendo a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sulle strade della zona.

Controlli a tappeto sulle strade dai carabinieri della Compagnie di Camerino e Tolentino. In particolare a Camerino i militari del Radiomobile, diretti dal capitano Angelo Faraca, durante il normale servizio di vigilanza del centro urbano hanno effettuato un posto di controllo. Hanno così fermato un autocarro condotto da un cittadino egiziano di 26 anni residente a Vicenza, operaio di una ditta impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma. Il giovane ha mostrato una patente di guida egiziana, che però ha immediatamente suscitato dubbi sulla sua autenticità. Ai militari infatti non sono sfuggite diverse anomalie grafiche nel documento, giungendo alla conclusione che questo non era mai stato rilasciato dalle autorità egiziane preposte.

