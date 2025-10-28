Incidente Cristoforo Colombo la terza auto che andava a zig-zag | Non mi sono accorto di nulla

«Non mi sono accorto di nulla. Ero più avanti, non stavamo gareggiando». A dirlo è stato il conducente della Bmw grigia che secondo alcuni testimoni era in fuga dopo l’incidente sulla Cristoforo Colombo che è costato la vita a Beatrice Bellucci. Per la sua morte è attualmente indagato il 22enne Luca Domenico Girimonte. Lui era alla guida dell’auto che ha colpito la Mini di Beatrice e di Silvia Piancazzo. Proprio Girimonte ha fornito il nome dell’amico, che era in auto con la fidanzata. E secondo gli inquirenti c’è ancora qualcosa da chiarire. Per esempio perché l’amico non si sia fermato quando ha visto l’incidente o dopo, visto che Girimonte non poteva più essere con lui. 🔗 Leggi su Open.online