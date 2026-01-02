A Lecco la staffetta Fede-Jeffrej Theo ultimo nato al Sant’Anna

A Lecco, la staffetta Fede-Jeffrej si arricchisce con la nascita di Theo, ultimo arrivato al Sant’Anna nel 2025. La coppia Federico e Jeffrey, nati rispettivamente nel 2025 e nel 2026, sono stati celebrati con un gesto speciale di Angelo Fontana, presidente di Telethon Lecchese, che ha consegnato loro due cuori di cioccolato in segno di sostegno e solidarietà.

Due cuori di cioccolato per Federico, ultimo nato nel 2025, e Jeffrey, primo nato del 2026. Li ha regalati Angelo Fontana, presidente di Telethon lecchese, ai genitori dei due bimbi. Il primo nato all' ospedale di Lecco, alle 5.03, è Jeffrej Edoghhafe, pesava 4,03 chili. Mamma Mondaj Ehigamusoe e papà Edoghhafe Pegace, originari della Nigeria, abitano a Airuno. Federico Coi invece è nato alle 17.33 di mercoledì, peso 3,230 kg. I genitori, Giulia Mirella Tocchetti e Nicolò, sono di Caprino Bergamasco. Ad aspettarlo a casa c'è già Edoardo, pronto a diventare un grande fratello affettuoso. Nel 2025 a Lecco ci sono stati 1.

