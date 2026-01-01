Jeffrej accoglie il 2026 | è lui il primo nato negli ospedali lecchesi

Da leccotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jeffrej è il primo nato negli ospedali lecchesi nel 2026, confermando la tradizione di comunicare i primi nati dell’anno. La notizia riflette l’attenzione dell’Asst Lecco verso le nascite e le famiglie del territorio, segnando l’inizio di un nuovo anno con un gesto simbolico di speranza e continuità.

Come tradizione ormai consolidata, Asst Lecco ha comunicato i primi nati nel nuovo anno negli ospedali lecchesi.A salutare il 2026 per primo è stato Jeffrej Edoghhafe, nato alle ore 5.03 con un peso di 4,030 kg. A piangere di gioia mamma Mondaj Ehigamusoe e papà Edoghhafe Pegace, residenti ad. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

jeffrej accoglie il 2026 232 lui il primo nato negli ospedali lecchesi

© Leccotoday.it - Jeffrej accoglie il 2026: è lui il primo nato negli ospedali lecchesi

Leggi anche: Benvenuto al mondo Muyaz: è lui il primo bambino nato ad Ancona nel 2026

Leggi anche: Il 2026 inizia con l’arrivo di Gerardo, è lui il primo nato all’ospedale di Formia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.