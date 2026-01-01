Jeffrej accoglie il 2026 | è lui il primo nato negli ospedali lecchesi
Jeffrej è il primo nato negli ospedali lecchesi nel 2026, confermando la tradizione di comunicare i primi nati dell’anno. La notizia riflette l’attenzione dell’Asst Lecco verso le nascite e le famiglie del territorio, segnando l’inizio di un nuovo anno con un gesto simbolico di speranza e continuità.
Come tradizione ormai consolidata, Asst Lecco ha comunicato i primi nati nel nuovo anno negli ospedali lecchesi.A salutare il 2026 per primo è stato Jeffrej Edoghhafe, nato alle ore 5.03 con un peso di 4,030 kg. A piangere di gioia mamma Mondaj Ehigamusoe e papà Edoghhafe Pegace, residenti ad. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
