A inizio 2025 Kate Middleton ci aveva invitato a giudicare i fatti e non i suoi vestiti | ma è andata veramente così?

All'inizio del 2025, Kate Middleton aveva invitato a valutare i fatti piuttosto che i suoi abiti. Tuttavia, una dichiarazione di fonte di palazzo, poi smentita, aveva suscitato discussioni. Analizzando il suo guardaroba nel corso dell’anno, emerge un’attenzione particolare all’uso di capi già collaudati e di qualità garantita. Questa analisi offre uno sguardo sobrio e dettagliato sull’evoluzione dello stile della principessa di Galles.

Una dichiarazione rilasciata da una fonte di palazzo, poi ritrattata, aveva fatto discutere. Scorrendo un anno di outfit della principessa di Galles abbiamo notato molti usati garantiti e outfit già collaudati. Tuttavia non sono mancate le occasioni in cui la reale ha brillato consegnado alcuni look alla storia.

