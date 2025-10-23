Taylor Swift si prepara al matrimonio | avrebbe invitato anche il principe William e Kate Middleton

Taylor Swift avrebbe dato il via ai preparativi per il matrimonio con Travis Kelce, cominciando a stilare la lista degli invitati. Tra loro ci sarebbero anche il principe William e Kate Middleton: ecco com'è nato il rapporto di amicizia tra la popstar e i reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

I fan di Taylor Swift si preparano a invadere un museo in Germania, il Museum Wiesbaden: è infatti qui conservata un’opera che ha ispirato l’ultimo videoclip della cantante americana. Il museo ha organizzato già una visita guidata speciale che è andata imme - facebook.com Vai su Facebook

