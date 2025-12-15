Kate Middleton premiata per i suoi look | la meglio vestita del 2025

Kate Middleton si conferma la più elegante del 2025, ricevendo il riconoscimento come la meglio vestita dell'anno. Il suo stile raffinato e sofisticato ha conquistato critica e pubblico, distinguendosi tra le celebrity per classe e raffinatezza. Un bilancio di un anno all’insegna di look impeccabili e tendenze che continuano a ispirare.

© Dilei.it - Kate Middleton, premiata per i suoi look: la meglio vestita del 2025 L'anno giunge ormai al termine e arriva il momento di tirare le somme. Di decidere, ad esempio, chi sono le celebrità che più si sono distinte in fatto di stile negli ultimi 12 mesi. A stilare la classifica dei vip meglio vestiti dell'anno ci ha pensato British Vogue. L'autorevole rivista di moda ha stilato la lista di coloro che, mese dopo mese, hanno tenuto alta la bandiera della moda britannica nel mondo. Tra i premiati anche la Principessa Kate Middleton, il cui stile non passa mai di moda. La Principessa "eterna influencer". "Eterna influencer" è questa la categoria in cui British Vogue ha inserito Kate Middleton.

