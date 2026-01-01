I corpi si muovevano tra le fiamme panche come barelle e massaggi cardiaci in strada L’apocalisse di Crans-Montana nel racconto dei testimoni

L’incendio scoppiato a Crans-Montana ha causato un grave incidente nella località sciistica, provocando vittime e feriti. Testimoni raccontano scene di panico e caos tra le fiamme, con corpi che si muovevano tra le fiamme e interventi di emergenza in strada. Le prime commemorazioni sono state fatte davanti a Le Constellation, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause e le conseguenze di questa tragedia.

Roma, 1 gennaio 2025 – I primi fiori in omaggio alle vittime sono stati deposti sulle ceneri davanti al locale Le Constellation, nella località sciistica di Crans-Montana, dove un incendio divampato nel locale intorno all’una e trenta di notte ha fatto decine di vittime e un centinaio di feriti. In mattinata, la procuratrice generale del cantone vallesano Beatrice Pilloud ha escluso la pista terroristica, privilegiando quella di un rogo non doloso: “Le prime indagini mostrano che si tratta di un incendio che si espande in tutto il locale. Non è una deflagrazione di un ordigno a provocare il rogo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “I corpi si muovevano tra le fiamme, panche come barelle e massaggi cardiaci in strada”. L’apocalisse di Crans-Montana nel racconto dei testimoni Leggi anche: Le fiamme, poi l'esplosione: strage in un bar di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini". Meloni segue l'evoluzione Leggi anche: Le fiamme, poi l'esplosione: strage in un bar di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini".Tajani: "Non escluse vittime italiane" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I corpi si muovevano tra le fiamme, panche come barelle e massaggi cardiaci in strada. L’apocalisse di Crans-Montana nel racconto dei testimoni - Nella località sciistica svizzera abitanti e testimoni provano con difficoltà a ricostruire i fatti di un Capodanno tragico: "Era il panico, urlavano tutti". msn.com

