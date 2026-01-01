Le fiamme poi l' esplosione | 47 morti in un bar di Crans-Montana durante il party dei giovanissimi

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera, un incendio ha causato una tragedia con circa 50 vittime. Le fiamme e l’esplosione hanno coinvolto un bar durante un evento giovanile, lasciando un bilancio drammatico. Un episodio che ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione sulle misure di sicurezza negli spazi pubblici durante le festività.

Una vera e propria strage di Capodanno a Crans-Montana, lussuosa stazione sciistica svizzera, dove durante i festeggiamenti un rogo ha causato quasi 50 morti. Sono infatti 47 le vittime accertate e almeno un centinaio di feriti. Diversi potrebbero essere connazionali, dal momento che - come hanno raccontato testimoni al Giornale - molti avevano scelto proprio questa località per trascorrere gli ultimi giorni del 2025 e i primi del 2025. "Al momento una quindicina di italiani sono stati trovati negli ospedali", ha detto il ministro Tajani. In serata tre feriti saranno trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano.

