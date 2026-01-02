Ãˆ lui Morte Aurora Livoli spunta un indagato Chi Ã¨ quanti anni ha

Le indagini sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni di origine romana e residente a Latina, continuano a approfondirsi. La giovane è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. Recentemente, è emerso un sospetto: un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità cercano di chiarire le circostanze di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni nata a Roma e residente in provincia di Latina, trovata senza vita nel cortile di un condominio di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Mentre nella giornata di oggi Ã¨ in corso lâ€™autopsia sul corpo della giovane, emerge un nuovo elemento destinato ad attirare lâ€™attenzione degli inquirenti: sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati un uomo di 57 anni, cittadino peruviano, fermato dai carabinieri poche ore dopo il ritrovamento del cadavere. Secondo quanto trapela, lâ€™uomo sarebbe stato bloccato per una tentata rapina avvenuta poco prima dellâ€™incontro con Aurora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ãˆ lui”. Morte Aurora Livoli, spunta un indagato. Chi Ã¨, quanti anni ha Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un uomo di 57 anni Leggi anche: Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della ragazza: è un peruviano 57enne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aurora Livoli, indagato per omicidio un uomo di 57 anni fermato a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane - C’è una persona indagata per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lunedì scorso in un cortile di via Paruta, nella zona nord di Milano. ilmessaggero.it

Iniziata l’autopsia su Aurora Livoli a Milano: presenti i genitori e lo zio. Prosegue la caccia all'uomo delle telecamere - All’Istituto di Medicina legale l’esame sul corpo della ragazza trovata senza vita in un cortile di via Paruta ... affaritaliani.it

Aurora Livoli trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, caccia all'uomo che era con lei - Aurora Livoli trovata morta a Milano nel cortile di un condominio: indagini in corso sull’uomo ripreso con lei dalle videocamere prima del decesso ... virgilio.it

Milano, l’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. La morte (forse) domenica sera. Oggi l’autopsia - facebook.com facebook

La morte di Aurora #Livoli, uccisa a 19 anni in un cortile di #Milano. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. “Ho Lucifero dentro di me”, gli ultimi messaggi sui social. Il dolore dei familiari. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.