Fausto Coppi Dal record dell’ora al Trofeo Baracchi di Ildo Serantoni | l’amore per un campione e una corsa uniti in un libro

Il libro di Ildo Serantoni, intitolato “Fausto Coppi. Dal record dell’ora al Trofeo Baracchi”, rende omaggio a un’icona del ciclismo. Attraverso ricordi e aneddoti, l’autore bergamasco narra l’amore per il campione e la passione per le corse, evidenziando il legame speciale tra Coppi e il suo tempo. Un’opera che celebra la figura di uno dei più grandi ciclisti italiani.

Bergamo. “Il mio Coppi”. Nel nuovo libro di Ildo Serantoni, giornalista bergamasco e in passato storica firma de Il Giornale di Bergamo e La Gazzetta dello Sport, è uscito nelle librerie lo scorso ottobre, questa espressione fa capolino più volte. Una locuzione che fa percepire all’istante l’amore viscerale dello scrittore 85enne per Fausto Coppi. Un sentimento, quello provato da Serantoni nei confronti del “Campionissimo” di Castellania, che nel libro – dal titolo “Fausto Coppi. Dal record dell’ora al Trofeo Baracchi” – si fonde a quello per la città di Bergamo, o meglio, per il Trofeo Baracchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

