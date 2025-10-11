Leggendario Pogacar! Quinta vittoria al Giro di Lombardia come Fausto Coppi

Tadej Pogacar fa cinquina. Il fuoriclasse sloveno ha dominato anche la 119esima edizione del Giro di Lombardia, confermandosi ancora una volta il più forte su una delle classiche più prestigiose del calendario ciclistico internazionale. La vittoria di sabato 11 ottobre lo porta ad eguagliare il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

