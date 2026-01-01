Zelensky | accordo di pace al 90% è fatto

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che un accordo di pace con la Russia è quasi concluso, con circa il 90% delle trattative già definite. In un discorso serale per Capodanno, Zelensky ha precisato che manca ancora il 10% per completare l’intesa, auspicando una rapida risoluzione del conflitto. La situazione rimane in evoluzione, con attese di sviluppi nelle prossime settimane.

0.04 Il presidente ucraino, Zelensky, ha ribadito in un discorso serale per Capodanno che "manca il 10%" per completare un accordo che metta fine alla guerra con la Russia. "L'accordo di pace è pronto al 90%. Rimane il 10%. E questo è molto più che una semplice percentuale", ha affermato Zelensky nel suo videomessaggio,pubblicato su Telegram. "Questo è il 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell'Ucraina e dell'Europa", ha aggiunto il leader di Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, pace a un passo: accordo al 90%. Le concessioni di Zelensky e il piano UE Leggi anche: Ucraina, Tajani: “Accordo di pace fatto al 90%”. Ma Mosca non cede su Donbass e truppe Nato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bozza di accordo Ucraina-Russia al 90%, restano da definire i nodi Donbass e Zaporizhia; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Zelensky: Accordo di pace pronto al 90%; Zelensky: Accordo di pace fatto al 90%. Zelensky: "Accordo di pace fatto al 90%" - Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio per la fine dell'anno diffuso tramite i suoi canali social. msn.com

Ucraina, il nodo "spinoso" Donbass blocca la pace. Zelensky: "Accordo al 90%", ma Trump non si sbilancia - Il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno compiuto passi avanti verso un accordo che metta fine al conflitto ... affaritaliani.it

Trump ottimista sulla pace in Ucraina, Zelensky: “Intesa al 90%” - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono mostrati ottimisti per un accordo di pace in Ucraina, con un’intesa che sarebbe al 90%. novella2000.it

Trump e Zelensky vicini all'accordo di pace

ZELENSKY IN FLORIDA DA TRUMP. IL PRESIDENTE USA : “ PIU’ VICINI CHE MAI AD UN ACCORDO “. - facebook.com facebook

PRIME PAGINE | Trump incontra Zelensky e sente Putin. 'L’accordo è vicino' x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.