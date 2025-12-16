Ucraina pace a un passo | accordo al 90% Le concessioni di Zelensky e il piano UE
L'Ucraina avanza verso un accordo di pace al 90%, con Zelensky disposto a concedere alcune concessioni territoriali garantite dall'UE. Mentre si lavora a un cessate il fuoco per il referendum, i raid continuano, evidenziando le sfide ancora presenti nel processo di pace.
Ucraina, accordo di pace al 90%: Zelensky apre a concessioni territoriali con garanzie UE. Serve il cessate il fuoco per il referendum, ma i raid continuano. Fanpage.it
Quanto è lontano un accordo di pace nella guerra Russia-Ucraina?
Ucraina, il nuovo piano di pace è possibile? Articolo 5, ingresso nell'Ue nel 2027 e Donbass: cosa manca per l'accordo - Volodymyr Zelensky lo ripete di continuo, fuori e dentro la sala dei negoziati. ilmessaggero.it
Il passo indietro di Zelensky sulla Nato avvicina l’Ucraina alla pace? - La decisione del presidente ucraino arriva come l’ennesimo colpo di scena in una trattativa di pace che appare in perfetta stasi. tg24.sky.it
Ultim'ora Donald Trump annuncia che in Ucraina la pace è più vicina che mai - facebook.com facebook
UCRAINA | Spiragli di pace per l'Ucraina. Intesa vicina tra Usa e Kiev sulle garanzie di sicurezza. Telefonata di Trump ai leader riuniti a Berlino: "Siamo più vicini che mai alla fine della guerra". #ANSA x.com