Diretta – Mattarella nel discorso di fine anno | Anno non facile il rifiuto della pace è ripugnante

Alle 20:30 di oggi, 31 dicembre 2025, il Presidente Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani il tradizionale discorso di fine anno, trasmesso in diretta su tutte le reti televisive. Nel suo intervento, ha sottolineato come l’anno appena concluso sia stato caratterizzato da sfide complesse, evidenziando l’importanza di cercare la pace e condannando chi la rifiuta. Un momento di riflessione e attenzione per il paese.

Alle 20:30 di oggi, 31 dicembre 2025, Sergio Mattarella si è rivolto agli italiani con il tradizionale discorso di fine anno, trasmesso a reti televisive unificate. Un appuntamento istituzionale che accompagna il Paese dal dopoguerra e che, anche quest'anno, assume un significato particolare. Quello di stasera è l' undicesimo messaggio di fine anno per l'attuale Presidente della Repubblica, il quarto dopo la rielezione del 2022. Il focus del discorso: giovani, partecipazione e responsabilità. Un appello alla pace, un richiamo alla responsabilità collettiva e un messaggio rivolto in modo particolare ai giovani.

