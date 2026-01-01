Durante la notte di Capodanno, un uomo di Lecco ha causato scompiglio nel locale

Semina il panico e interrompe la festa di Capodanno usando un estintore: nei guai un lecchese.È accaduto la notte appena trascorsa, al "King's" in via Don Peccedi a Bormio, dove parecchia gente stava festeggiando per accogliere il 2026. L'allarme è scattato intorno alle 3.30, come riportano i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Usa estintore del locale alla festa di Capodanno e semina il panico: nei guai un lecchese

