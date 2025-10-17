Truffa da un milione con il superbonus | nei guai anche un architetto lecchese
Fatture false per interventi mai realizzati, ma crediti d'imposta venduti alle banche come se fossero veri. È la truffa da un milione di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Saronno nell'ambito del superbonus 110%. Tra i nove indagati figura anche un architetto iscritto all'ordine di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La truffa da un milione e mezzo di euro ad ActionAid Italia - X Vai su X
VIDEO | Si finge #cieco per #50anni, #truffa da oltre un milione - facebook.com Vai su Facebook
Truffa da un milione con il superbonus: nei guai anche un architetto lecchese - Nove persone denunciate per frode fiscale: lavori mai eseguiti ma crediti già incassati dalle banche. Segnala leccotoday.it
Truffa Superbonus, nei guai un commercialista napoletano - I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un'indagine nei confronti di nove persone, indagate per reati di truffa ... Come scrive napolitoday.it
Truffa sul Superbonus, indagato un commercialista di Napoli - I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un’indagine nei confronti di 9 persone ... Secondo internapoli.it