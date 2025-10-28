Paura su un bus carico di studenti a Leno | 15enne usa spray al peperoncino e semina il panico

Leno (Brescia), 28 ottobre 2025 – Paura su un bus carico di studenti in via Brescia a Leno. Erano da poco passate le 14.30 di oggi 28 ottobre quando il conducente di un pullman di linea della società “Arriva” ha richiesto l’intervento dell’Arma al 112 per l’utilizzo di spray al peperoncino da parte di un passeggero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Leno e di Bagnolo Mella per viabilità e per fare chiarezza sull’accaduto. L’episodio si è verificato a Porzano di Leno, lungo la Strada Provinciale 7, tratto Leno-Brescia. A spruzzare le spray è stato un 15enne. L’autista dell’autobus ha subito fermato la marcia del mezzo e ha fatto scendere in sicurezza tutte le persone trasportate: circa una settantina di passeggeri, in prevalenza giovani studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

