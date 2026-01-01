Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno | Anche 15 italiani dispersi altri sono feriti

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incidente con un petardo ha causato un grave incendio nel bar “Le Constellation”. L’incidente ha provocato 47 vittime, tra cui italiani dispersi e feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, mentre si prosegue con i soccorsi e le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, a causa probabilmente della deflagrazione di un petardo. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un proiettile vagante, circostanza s - facebook.com facebook

Un uomo è morto a #Malafede, vicino a Roma, a causa di un petardo rudimentale che gli è esploso in mano. #Capodanno #botti #capodanno2026 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.