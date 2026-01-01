Un petardo la causa dei 47 morti in Svizzera a Capodanno | Anche 15 italiani dispersi altri sono feriti
Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incidente con un petardo ha causato un grave incendio nel bar “Le Constellation”. L’incidente ha provocato 47 vittime, tra cui italiani dispersi e feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, mentre si prosegue con i soccorsi e le verifiche per chiarire quanto accaduto.
Un petardo sparato sul controsoffitto del locale sarebbe la causa dell'incendio nel bar “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno: al momento risultano 47 morti e 100 persone ferite. Ci sono anche 15 dispersi italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: «15 italiani dispersi, una dozzina i feriti». Il....
Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra nella notte di Capodanno ad Aversa, a causa probabilmente della deflagrazione di un petardo. In un primo momento si era ipotizzato il coinvolgimento di un proiettile vagante, circostanza s - facebook.com facebook
Un uomo è morto a #Malafede, vicino a Roma, a causa di un petardo rudimentale che gli è esploso in mano. #Capodanno #botti #capodanno2026 x.com
