Nella notte di Capodanno, un’esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato 47 vittime, escludendo il coinvolgimento terroristico. Secondo le autorità, l’incidente sarebbe stato causato da un petardo, senza intenti dolosi. Il ministro Tajani ha confermato la presenza di italiani tra i coinvolti. La tragedia si inserisce in un contesto di incidenti accidentali legati a fuochi d’artificio e petardi durante le festività.

Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, nota stazione sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 persone morte, al momento, e oltre 100 feriti. Le autorità locali hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, mentre l’ipotesi prevalente è quella di un evento accidentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dramma a Capodanno, petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera: 47 morti, escluso il terrorismo. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”

