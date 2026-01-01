Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Ci sono italiani coinvolti
Nella notte di Capodanno, un’esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato 47 vittime, escludendo il coinvolgimento terroristico. Secondo le autorità, l’incidente sarebbe stato causato da un petardo, senza intenti dolosi. Il ministro Tajani ha confermato la presenza di italiani tra i coinvolti. La tragedia si inserisce in un contesto di incidenti accidentali legati a fuochi d’artificio e petardi durante le festività.
Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, nota stazione sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 persone morte, al momento, e oltre 100 feriti. Le autorità locali hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, mentre l’ipotesi prevalente è quella di un evento accidentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Dramma a Capodanno, petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera: 40 morti, escluso il terrorismo. Ci sono italiani di cui non si hanno notizie
Leggi anche: Esplosione in una stazione sciistica in Svizzera, 40 morti in un bar dove si festeggiava il Capodanno. Escluso il terrorismo
Pieve di Cento. Scoppia un petardo, 15enne perde una mano - Il ragazzo si era avvicinato al botto rimasto inizialmente inesploso e ha riportato anche la frattura della mandibola ... rainews.it
Capodanno a Cagliari, petardo lanciato tra la folla ferisce una ragazza - Cagliari Notte di Capodanno abbastanza tranquilla in città, con nessun grave episodio capitato fra musica, botti e alcol. lanuovasardegna.it
Tragedia di Capodanno a Ostia: quarantenne muore per l’esplosione di un petardo - La vittima, un quarantenne, è rimasto gravemente ferito dopo che un petardo gli è esploso in mano. unionesarda.it
Dramma a Capodanno, nuova donna ferita da colpo d'arma da fuoco - facebook.com facebook
L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.