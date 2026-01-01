Svizzera esplode bar durante la festa di Capodanno a Crans-Montana La polizia | Ci sono morti e feriti

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione in un bar molto frequentato, causando vittime e feriti. La polizia conferma che l'incidente è avvenuto al locale “Le Constellation”, una nota meta turistica della stazione sciistica del Vallese, che poteva ospitare fino a 400 persone. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione e sui soccorsi in corso.

La tragedia a Crans-Montana, storica stazione sciistica del Vallese. Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. Ignote al momento le cause dell'esplosione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti”

Leggi anche: Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Svizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a a Crans-Montana. La polizia: Ci sono morti e feriti; Crans Montana, violento incendio in un bar: diversi morti e feriti; Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica. Ci sono morti e feriti gravi; Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti».

svizzera esplode bar duranteSvizzera, esplode bar durante la festa di Capodanno a a Crans-Montana. La polizia: “Ci sono morti e feriti” - Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. fanpage.it

svizzera esplode bar duranteSvizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

svizzera esplode bar duranteSVIZZERA, ESPLOSIONI - Tragedia in una famosa stazione sciistica svizzera: un violento incendio è divampato nel bar “Le Constellation” a Crans- 9colonne.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.