Treno soppresso sulla Roma-Formia | fissato un incontro dopo le festività natalizie

L’interruzione del treno regionale Roma Termini-Formia delle 23, soppresso nei giorni scorsi, ha sollevato alcune criticità tra i pendolari. Per affrontare la questione, è stato programmato un incontro post-festività natalizie tra le parti coinvolte. L’obiettivo è analizzare le cause dell’interruzione e valutare possibili soluzioni per migliorare il servizio ferroviario sulla tratta Roma-Formia.

Dopo il “caso” emerso nei giorni scorsi con la soppressione del treno regionale 12667 Roma Termini-Formia delle ore 23.11, e sul quale è intervenuto anche il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, arrivano le prime buone notizia. E’ stato infatti fissato un incontro in programma nella sede di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Treno soppresso sulla Roma-Formia: fissato un incontro dopo le festività natalizie Leggi anche: Treno soppresso sulla Roma-Formia, interviene anche il sindaco: “Venga ripristinato” Leggi anche: Treno soppresso da Roma a Formia: il Codacons interviene accanto ai pendolari per chiederne il ripristino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Treno soppresso sulla Roma-Formia, interviene anche il sindaco: “Venga ripristinato”; RIPRISTINARE IL TRENO SOPPRESSO DA ROMA A FORMIA, L'APPELLO DI CODACONS LATINA; Linea Roma Formia, treno soppresso: il sindaco di Cisterna Mantini scrive a RFI e Trenitalia; Roma - Formia, soppresso il treno notturno: il Sindaco Mantini scrive a RFI e Trenitalia. Treno Roma–Formia soppresso, vertice in RFI l’8 gennaio - "Ho preso a cuore da giorni il problema legato alla soppressione del treno regionale 12667 Roma Termini- latinaoggi.eu

Treno soppresso sulla tratta Roma-Formia: il sindaco di Cisterna scrive a Rete Ferroviaria e Trenitalia - Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, interviene per chiedere il ripristino del treno regionale 12667 Roma Termini- h24notizie.com

Treno soppresso sulla Roma-Formia, il sindaco di Cisterna scrive a Rfi: "Il servizio va ripristinato" - La lettera di Mantini alla società e all'assessore regionale Ghera: "La stazione è un punto di riferimento essenziale per migliaia di pendolari" ... latinaoggi.eu

Roma-Formia, soppresso il treno notturno: il Sindaco Mantini scrive a RFI e Trenitalia | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #trasporti #pendolari #cisternadilatina #romaformia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.