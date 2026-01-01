Travolta mentre guarda i fuochi a Cassola | muore a 73 anni Luisa Tessarollo il Capodanno si trasforma in tragedia

Luisa Tessarollo, 73 anni, è deceduta dopo essere stata investita mentre osservava i fuochi d’artificio a Cassola. L’incidente ha trasformato una serata di festa in una tragedia. La sua scomparsa rappresenta una perdita improvvisa e dolorosa per la comunità locale. La vicenda ricorda quanto possa essere imprevedibile la sicurezza durante eventi pubblici all’aperto.

Una notte di festa che si trasforma in tragedia. Era uscita di casa per assistere ai fuochi d’artificio di Capodanno. Pochi minuti dopo, la sua vita si è spezzata sull’asfalto. Una donna di 73 anni, Luisa Tessarollo, è morta nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio a Cassola, in provincia di Vicenza, dopo essere stata investita da un’auto. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata per diversi metri, finendo contro un muretto. I soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La vittima è stata subito soccorsa dal conducente che ha chiamato il 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

