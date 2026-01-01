Esce di casa per vedere i fuochi e viene investita | muore 73enne a Cassola Vicenza

Una donna di 73 anni è deceduta a Cassola, in provincia di Vicenza, dopo essere stata investita mentre si recava a vedere i fuochi d’artificio di Capodanno. L’incidente si aggiunge alle vittime registrate durante i festeggiamenti, che hanno visto un morto e 54 persone ricoverate a causa dei botti. Un episodio che sottolinea i rischi legati alle celebrazioni e l’importanza della prudenza durante le festività.

Alla cronaca delle vittime dei botti per la notte di Capodanno – un morto e 54 ricoverati – va aggiunto il caso di una donna investita per assistere ai fuochi d’artificio. È tutto avvenuto a Cassola, nel Vicentino, dove una 73enne ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto pochi minuti dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe uscita di casa per assistere allo spettacolo di luci quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata da una macchina in transito. L’impatto è stato così violento che la donna è stata sbalzata in avanti per circa quindici metri, finendo contro un muretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

