Tragedia di Capodanno in Svizzera | decine di morti per un incendio in un locale

Nella notte di Capodanno, un incendio in un locale di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha provocato numerose vittime. L’esplosione, ancora da chiarire nelle sue cause, ha causato un grave incidente in una rinomata località sciistica svizzera. Si tratta di una tragedia che ha sconvolto la comunità e le autorità locali, impegnate nelle operazioni di soccorso e nelle indagini.

Una violenta esplosione di origine ancora sconosciuta ha devastato nella notte un bar della rinomata località sciistica alpina di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera, causando una strage. Il bilancio provvisorio è drammatico: circa 40 morti e almeno 100 feriti. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30, mentre nel locale erano presenti circa duecento persone, tra cui numerosi minorenni, riporta il quotidiano svizzero Blick, che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Dopo l'incendio il cantone svizzero Vallese ha dichiarato lo stato di emergenza. Il luonge bar, chiamato Le Constellation, era molto frequentato da turisti e residenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

