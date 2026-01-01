Tragedia di Capodanno in Svizzera | decine di morti per un incendio in un locale
Nella notte di Capodanno, un incendio in un locale di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha provocato numerose vittime. L’esplosione, ancora da chiarire nelle sue cause, ha causato un grave incidente in una rinomata località sciistica svizzera. Si tratta di una tragedia che ha sconvolto la comunità e le autorità locali, impegnate nelle operazioni di soccorso e nelle indagini.
Una violenta esplosione di origine ancora sconosciuta ha devastato nella notte un bar della rinomata località sciistica alpina di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera, causando una strage. Il bilancio provvisorio è drammatico: circa 40 morti e almeno 100 feriti. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30, mentre nel locale erano presenti circa duecento persone, tra cui numerosi minorenni, riporta il quotidiano svizzero Blick, che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Dopo l'incendio il cantone svizzero Vallese ha dichiarato lo stato di emergenza. Il luonge bar, chiamato Le Constellation, era molto frequentato da turisti e residenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa
Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti
Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Crans-Montana, candela scintillante probabile causa dell’incendio; Capodanno tragico a Crans Montana: incendio in un bar, ci sono morti e feriti.
Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa - Sarebbero una quarantina le vittime e un centinaio i feriti. ilfoglio.it
Crans Montana, tragedia alla festa di Capodanno: decine di morti e feriti - Strage ad una festa di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans Montana. telenord.it
“L’incendio, poi l’esplosione”: Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera. “Vittime non identificabili per ustioni” - Montana, nel Canton Vallese, dove un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha causato decine di ... fanpage.it
L'Italia ha messo a disposizione il Centro ustionati dell'ospedale Niguarda per aiutare la Svizzera a gestire la tragedia di Capodanno. - facebook.com facebook
Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa. L'incidente in un locale di Crans-Montana, nel Canton Vallese. Sarebbero una quarantina le vittime e un centinaio i feriti. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.