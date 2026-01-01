Tragedia di Capodanno in Svizzera | decine di morti per un' esplosione a una festa

Una tragica esplosione ha colpito un bar a Crans-Montana, località sciistica nel Canton Vallese, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L'incidente, di origine ancora sconosciuta, ha provocato numerose vittime, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione, mentre i soccorritori operano sul luogo per gestire la situazione e assistere i superstiti.

Una violenta esplosione di origine ancora sconosciuta ha devastato nella notte un bar della rinomata località sciistica alpina di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera, causando una strage. Il bilancio provvisorio è drammatico: circa 40 morti e almeno 100 feriti. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30, mentre nel locale erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Il bar, chiamato Le Constellation, era molto frequentato da turisti e residenti. A confermare i primi dettagli è stato Gaëtan Lathion, portavoce della polizia cantonale vallesana, che ha parlato di “diversi feriti e diversi morti”, sottolineando che l’intervento dei soccorsi è ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa Leggi anche: Svizzera, esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno: diversi morti e feriti - VIDEO Leggi anche: Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica di lusso a Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Diversi morti» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage di Capodanno a Crans-Montana, circa 40 morti e cento feriti; Tragedia di Capodanno: esplosione in un bar di Crans Montana, diversi morti e feriti; Capodanno tragico a Crans Montana: incendio in un bar, ci sono morti e feriti; Esplosione in un bar a Crans-Montana, le autorità: Diverse decine di morti. Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica durante la festa di Capodanno: almeno 10 morti - Le cause della deflagrazione nel seminterrato di un bar affollato a Crans- editorialedomani.it

Dramma a Crans Montana, il bilancio: «Decine di morti e un centinaio di feriti» - «Siamo sconvolti da quello che è successo» ha esordito Frédéric Gisler, il comandante della Polizia cantonale vallesana. tio.ch

Esplosione in un bar a Crans-Montana, le autorità: "Diverse decine di morti" - Lo scoppio, la cui causa è ancora sconosciuta, è avvenuto la notte di Capodanno nel “Le Constellation” dove erano presenti più di cento persone. ticinonews.ch

Tragedia di Capodanno nella nota località sciistica svizzera di Crans-Montana: almeno dieci vittime - facebook.com facebook

Esce a correre, cade in un canale e muore congelato: tragedia di Capodanno a Oulx x.com

