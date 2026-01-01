Tonali Juventus il centrocampista italiano resta una possibilità per i bianconeri | ecco quando potrebbe ritornare in Italia

Toniolo Juventus rimane una delle opzioni valutate dalla dirigenza bianconera, con Spalletti che ha espresso interesse per il centrocampista italiano. Attualmente, l’attenzione è rivolta anche alle strategie di mercato estivo, mentre il calcio mercato invernale si avvicina. La Juventus monitora attentamente questa pista, valutando le possibilità di un eventuale ritorno di Tonali in Italia, mantenendo un occhio sulle opportunità future.

Tonali Juventus, Spalletti ha chiesto il centrocampista italiano e Comolli sta lavorando su questa pista soprattutto in ottica estate Mentre l’attenzione dei tifosi è concentrata sull’imminente apertura del mercato invernale e sulla ricerca di un centrocampista utile nell’immediato, alla Continassa la dirigenza bianconera guarda già oltre. La Juventus, infatti, sta lavorando sottotraccia per costruire un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

