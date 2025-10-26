Corini Mantova il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini | l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina | ecco le ultime

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corini Mantova: il club valuta un cambio in panchina dopo il ko con il Bari. Il futuro di Possanzini resta in forte bilico: ecco i dettagli. Momento molto delicato in casa Mantova. La squadra guidata da Davide Possanzini è reduce dalla sconfitta di misura contro il Bari, un risultato che ha aggravato una situazione di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

corini mantova il club lombardo valuta l8217esonero di possanzini l8217ex centrocampista resta una possibilit224 per la panchina ecco le ultime

© Calcionews24.com - Corini Mantova, il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini: l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina: ecco le ultime

Approfondisci con queste news

corini mantova club lombardoCorini Mantova, il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini: l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina: ecco le ultime - Corini Mantova: il club valuta un cambio in panchina dopo il ko con il Bari. Lo riporta calcionews24.com

corini mantova club lombardoMantova, riflessioni in corso sul tecnico Possanzini. Si valuta anche il nome di Corini - Momento delicato per Davide Possanzini, allenatore del Mantova reduce oggi dal ko di misura contro il Bari. tuttomercatoweb.com scrive

Lombarde in crisi in B. Corini l'ombra su Bianco a Monza. Mantova in ritiro in Campania - Monza e Mantova stanno attraversando una fase di crisi, e i loro allenatori sono finiti inevitabilmente sotto la lente ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Corini Mantova Club Lombardo