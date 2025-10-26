Corini Mantova il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini | l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina | ecco le ultime

Corini Mantova: il club valuta un cambio in panchina dopo il ko con il Bari. Il futuro di Possanzini resta in forte bilico: ecco i dettagli. Momento molto delicato in casa Mantova. La squadra guidata da Davide Possanzini è reduce dalla sconfitta di misura contro il Bari, un risultato che ha aggravato una situazione di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Corini Mantova, il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini: l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina: ecco le ultime

Le statistiche di Mantova Vs Sudtirol a voi i commenti - facebook.com Vai su Facebook

Corini Mantova, il club lombardo valuta l’esonero di Possanzini: l’ex centrocampista resta una possibilità per la panchina: ecco le ultime - Corini Mantova: il club valuta un cambio in panchina dopo il ko con il Bari. Lo riporta calcionews24.com

Mantova, riflessioni in corso sul tecnico Possanzini. Si valuta anche il nome di Corini - Momento delicato per Davide Possanzini, allenatore del Mantova reduce oggi dal ko di misura contro il Bari. tuttomercatoweb.com scrive

Lombarde in crisi in B. Corini l'ombra su Bianco a Monza. Mantova in ritiro in Campania - Monza e Mantova stanno attraversando una fase di crisi, e i loro allenatori sono finiti inevitabilmente sotto la lente ... Riporta tuttomercatoweb.com