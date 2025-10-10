Tonali Juventus non solo i bianconeri in Italia | chi altro può pensare al centrocampista della Nazionale Il punto sui top club in corsa
Tonali Juventus, la Gazzetta analizza lo scenario: Milan, Inter e Napoli hanno altre priorità, i bianconeri restano l’unica opzione seria in Serie A. Un sogno coltivato in silenzio, un obiettivo che la Juventus sta programmando con pazienza e strategia. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno individuato in Sandro Tonali l’uomo perfetto per risolvere i problemi del centrocampo e per costruire un nuovo ciclo. E in questa lunga corsa, la Juve si ritrova con una corsia preferenziale, almeno in Italia: le altre big, infatti, sembrano essersi defilate. Tonali Juventus: perché in Serie A c’è solo la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Riecco Tonali, blitz Juventus: la trattativa prende quota
Juventus, un big a centrocampo: Ederson favorito su Tonali
Juventus, Pjanic: “Kolo Muani attaccante internazionale. Prenderei Tonali”
Juventus su Tonali: 50 milioni più un giocatore, c’è il sì di Elkann - Il mercato della Juventus registra i rumors su un possibile scambio: Koopmeiners e 50 milioni al Newcastle per Tonali ... Segnala juvelive.it
Calciomercato Juventus News/ I bianconeri sognano Maignan e Tonali (10 ottobre 2025) - Calciomercato Juventus news: ufficialità ed indiscrezioni concernenti le mosse dei bianconeri. Si legge su ilsussidiario.net