Tonali Juventus non solo i bianconeri in Italia | chi altro può pensare al centrocampista della Nazionale Il punto sui top club in corsa

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali Juventus, la Gazzetta analizza lo scenario: Milan, Inter e Napoli hanno altre priorità, i bianconeri restano l’unica opzione seria in Serie A. Un sogno coltivato in silenzio, un obiettivo che la  Juventus  sta programmando con pazienza e strategia. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno individuato in Sandro Tonali l’uomo perfetto per risolvere i problemi del centrocampo e per costruire un nuovo ciclo. E in questa lunga corsa, la  Juve  si ritrova con una corsia preferenziale, almeno in  Italia: le altre big, infatti, sembrano essersi defilate. Tonali Juventus: perché in Serie A c’è solo la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

