Tonali Juventus, la Gazzetta analizza lo scenario: Milan, Inter e Napoli hanno altre priorità, i bianconeri restano l'unica opzione seria in Serie A. Un sogno coltivato in silenzio, un obiettivo che la Juventus sta programmando con pazienza e strategia. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno individuato in Sandro Tonali l'uomo perfetto per risolvere i problemi del centrocampo e per costruire un nuovo ciclo. E in questa lunga corsa, la Juve si ritrova con una corsia preferenziale, almeno in Italia: le altre big, infatti, sembrano essersi defilate. Tonali Juventus: perché in Serie A c'è solo la Juve.

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, non solo i bianconeri in Italia: chi altro può pensare al centrocampista della Nazionale. Il punto sui top club in corsa