Tim | cassazione conferma restituzione del canone ‘98 atteso rimborso 1 mld

Tim comunica di aver ricevuto la conferma dalla Corte di Cassazione della restituzione del canone concessorio del 1998, conclusione di un contenzioso iniziato oltre vent’anni fa. La sentenza stabilisce il rimborso di circa un miliardo di euro, rafforzando la posizione dell’azienda in una vicenda giudiziaria complessa e di lunga durata.

Roma, 20 dic. (LaPresse) – Tim rende noto di aver ricevuto comunicazione, in data odierna, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni. La sentenza della Cassazione – spiega Tim – rigetta infatti il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e conferma in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2024. La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati, per un totale di poco superiore a 1 miliardo di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

