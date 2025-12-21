Tim | Cassazione conferma restituzione canone ’98 Oltre un miliardo di euro Oggi cda straordinario

Dopo 27 anni, Tim ha ricevuto comunicazione in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un lunghissimo contenzioso. Si terrà dunque oggi, 21 dicembre 2025, il cda straordinario di Tim sulla conversione delle azioni di risparmio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tim: Cassazione conferma restituzione canone ’98. Oltre un miliardo di euro. Oggi cda straordinario Leggi anche: Tim, Cassazione conferma la restituzione del canone del 1998: atteso rimborso da 1 miliardo Leggi anche: Contenzioso sul canone, Ansa: “La Cassazione a favore di Tim sul ricorso per la restituzione di oltre 1 miliardo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Corte di Cassazione conferma la restituzione del canone a Tim; Dopo 27 anni arriva la Cassazione: Tim riavrà un miliardo dallo Stato; Canone 1998, TIM vince: Cassazione conferma la restituzione di circa 1 miliardo di euro; Tim, Cassazione conferma la restituzione del canone del 1998: atteso rimborso da 1 miliardo. La Cassazione conferma la restituzione del canone a Tim, atteso un miliardo - Si chiude la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra Tim e il governo italiano per un canone di concessione versato nel 1998. ansa.it

Tim: Cassazione conferma restituzione del canone 98, atteso rimborso 1 miliardo - "La Corte di cassazione rigetta il ricorso della Presidenza del Consiglio" e conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998 di 500 ... msn.com

Tim: la Cassazione conferma la restituzione canone del 1998. Rimborso di poco superiore a 1 miliardo di euro - La sentenza emessa da parte della Corte di Cassazione ha, pertanto, rigettato il il ricorso che era stato annunciato e presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ossia dal governo. igizmo.it

Controllo pc aziendale e licenziamento: le nuove regole La Cassazione conferma: i controlli sui dispositivi aziendali sono leciti se motivati da... - facebook.com facebook

La Cassazione conferma la restituzione del canone a Tim, atteso un miliardo. Coperto dal Fondo contenziosi, per il gruppo più flessibilità finanziaria #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.