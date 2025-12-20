Tim Cassazione conferma la restituzione del canone del 1998 | atteso rimborso da 1 miliardo

La Corte di Cassazione conferma la restituzione a Tim del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni. La sentenza della Cassazione – spiega il gruppo in una nota – rigetta infatti il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e conferma in via definitiva la decisione della Corte d’Appello di Roma dell’aprile 2024. La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati, per un totale di poco superiore a 1 miliardo di euro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tim, Cassazione conferma la restituzione del canone del 1998: atteso rimborso da 1 miliardo Leggi anche: Contenzioso sul canone, Ansa: “La Cassazione a favore di Tim sul ricorso per la restituzione di oltre 1 miliardo” Leggi anche: Torna la truffa del rimborso del canone Rai: ecco come smascherare le telefonate 'occulte' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TIM: LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA LA RESTITUZIONE DEL CANONE ‘98, ATTESO UN RIMBORSO DI POCO SUPERIORE A 1 MILIARDO DI EURO - TIM: LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA LA RESTITUZIONE DEL CANONE ‘98, ATTESO UN RIMBORSO DI POCO SUPERIORE A 1 MILIARDO DI EURO ... agenziagiornalisticaopinione.it Lo Stato dovrà pagare un miliardo alla Tim per un canone del 1998 - (askanews) – Tim in una nota comunica di aver ricevuto comunicazione, in data odierna, “in merito alla sentenza della Corte di Cassazione che conferma la restituzione del canone concesso ... askanews.it

Il governo dovrà pagare un miliardo a Tim: la Cassazione scioglie il nodo sul canone del 1998 - Secondo la suprema corte, i soldi pagati 27 anni fa per la concessione non erano dovuti perché l’ex monopolista era stato privatizzato. repubblica.it

