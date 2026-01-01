The Black Demon stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del survival ispirato a una leggenda marinara

Stasera su Rai 4 va in onda *The Black Demon*, un survival thriller ispirato a una leggenda marina della Bassa California. Il film narra di un'azienda coinvolta in eventi misteriosi legati a un pericoloso predatore delle profondità. Di seguito, vengono illustrate trama, cast e curiosità per conoscere meglio questa pellicola, che unisce suspense e folklore marino in un contesto di tensione e mistero.

Giovedì 1 gennaio 2026 Rai 4 propone il survival thriller ispirato ad una leggenda marina della Bassa California: ecco tutto quello che c'è da sapere sul film. Il nuovo anno di Rai 4 si apre con il brivido. Stasera, giovedì 1° gennaio alle 21.20, va in onda The Black Demon, il survival thriller che mescola fanta-biologia e antiche maledizioni messicane. Diretto da Adrian Grunberg (già regista di Rambo: Last Blood), il film abbandona i classici cliché del genere Shark Movie per addentrarsi in territori più oscuri, dove il mostro marino non è solo una macchina da guerra biologica, ma una vera e propria entità mitologica.

