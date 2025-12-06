Last Man Down stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del film d' azione in onda il 6 dicembre

In un mondo segnato dal caos, un soldato ritiratosi nei boschi vede la sua solitudine infrangersi quando una donna inseguita dai nemici arriva alla sua porta. Un action duro, diretto e ricco di combattimenti. Questa sera, sabato 6 dicembre, la prima serata di Rai 4 si carica di adrenalina con la messa in onda del film d'azione e fantascienza "Last Man Down" (2021), diretto dal regista svedese Fansu Njie. Un titolo ambientato in un inquietante scenario post-pandemico dove un uomo solitario diventa suo malgrado la chiave per la sopravvivenza globale. Trama del film di Rai 4 In un prossimo futuro, l'umanità è stata decimata da un virus letale che ha portato al collasso della civiltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Last Man Down stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film d'azione in onda il 6 dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alle 21.20 "Last Man Down" di Fansu Njie con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme | Mentre il mondo è devastato da una pandemia, l’ex soldato delle forze speciali John Wood si è rifugiato nella foresta per ritrovare un contatto con le sue radici ed elaborar - facebook.com Vai su Facebook

Alle 21.20 "Last Man Down" di Fansu Njie con Daniel Stisen, Olga Kent, Daniel Nehme | Mentre il mondo è devastato da una pandemia, un ex soldato delle forze speciali decide di proteggere una ragazza ferita, dal militare che, anni prima, ha ucciso sua mogli Vai su X

Last Man Down stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film d'azione in onda il 6 dicembre - In un mondo segnato dal caos, un soldato ritiratosi nei boschi vede la sua solitudine infrangersi quando una donna inseguita dai nemici arriva alla sua porta. Segnala movieplayer.it

Il film “Last Man Down” stasera su Rai 4: la trama - Stasera in prima visione su Rai 4 in onda il thriller “Last Man Down” con protagonisti Daniel Stisen e Olga Kent: la trama del film Una prima visione action ad intrattenere il pubblico di prima serata ... Da corrierenazionale.it

Last Man Down - Last Man Down è un film del 2021 di genere azione, fantascienza, diretto da Fansu Njie, con Daniel Stisen, Olga Kent e Daniel Nehme, della durata di 87 minuti, è disponibile in streaming e in onda in ... Come scrive comingsoon.it

Su Rai 4 “Last Man Down”, tra azione e fantascienza: la trama del film - La Svezia protagonista della rassegna “World in Action” stasera su Rai 4 con il film “Last Man Down”, tra azione e fantascienza: la trama Venerdì 9 maggio, alle 21. corrierenazionale.it scrive

“Last Man Down”, alle 21.20 su Rai 4: la trama e il cast del film del 2021 in onda venerdì 31 maggio 2024 - In un mondo afflitto da una pericolosa pandemia, l’ex soldato delle forze speciali John Wood si è rifugiato nella sua baita... Segnala globalist.it

Last Man Down: tutto quello che c’è da sapere sul film - Il cinema d’azione degli anni Ottanta ci ha regalato alcuni tra i più iconici eroi del cinema, personaggi tutto muscoli capaci di uscire indenni da ogni situazione, salvando sempre chi ne ha bisogno. Come scrive cinefilos.it