Svizzera esplosione in un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana durante la festa di Capodanno | Diversi morti

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificato un grave incendio nel seminterrato del bar «Le Constellation», luogo di ritrovo durante le festività. L'incidente ha causato diverse vittime e ha coinvolto un locale che può accogliere fino a 400 persone. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla dinamica dell’accaduto.

Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- leggo.it

Esplosione in un bar nella località sciistica di Crans-Montana, morti e feriti - Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione in un bar nella località sciistica svizzera di Crans- ilsole24ore.com

C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera x.com

