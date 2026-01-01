Svizzera esplode bar durante festa di Capodanno per under 17 a Crans-Montana | Ci sono 40 morti
Durante una festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un’esplosione in un bar ha causato numerosi decessi. L’incidente si è verificato nel locale “Le Constellation”, una nota struttura della stazione sciistica, che poteva ospitare fino a 400 persone. Si tratta di un evento tragico, con il bilancio delle vittime ancora in aggiornamento.
La tragedia a Crans-Montana, storica stazione sciistica del Vallese. Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. L'esplosione forse a causa dei fuochi pirotecnici. I media locali parlano di molte vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
