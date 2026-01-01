Svizzera esplode bar durante la festa di Capodanno a Crans-Montana La polizia | Ci sono morti e feriti
Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione in un bar molto frequentato, causando morti e feriti. La polizia conferma l’incidente nel locale “Le Constellation”, che poteva ospitare circa 400 persone. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e tra i turisti, in un momento di celebrazione che si è trasformato in tragedia.
La tragedia a Crans-Montana, storica stazione sciistica del Vallese. Il locale “Le Constellation”, molto frequentato dai turisti, poteva accogliere fino a 400 persone. Ignote al momento le cause dell'esplosione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
