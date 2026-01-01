Sicurezza a Capodanno sulla strada con i carabinieri di Milano

Per il Capodanno a Milano, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate, come piazza Duomo e i Navigli, per assicurare la sicurezza di tutti durante i festeggiamenti. Le operazioni mirano a prevenire incidenti e garantire un clima sereno nella notte di San Silvestro, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei cittadini e dei visitatori.

Da piazza Duomo blindata ai Navigli, controlli a tappeto per garantire la sicurezza dei festeggiamenti a Milano nella notte di San Silvestro. Il reportage a bordo dell'auto dei carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sicurezza a Capodanno, sulla strada con i carabinieri di Milano Leggi anche: Capodanno blindato nelle piazze italiane: le misure di sicurezza da Napoli a Milano. A Bologna accesso con coupon Leggi anche: Capodanno in sicurezza, cento carabinieri in campo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno 2026 a Roma, la sicurezza in piazza e al Circo Massimo: droni contro rapine con lo spray e molestie sessuali seriali; Concerto di Capodanno - Messe a punto le misure per la sicurezza; Capodanno in sicurezza, cento carabinieri in campo; Capodanno sotto controllo: carabinieri anche in borghese per prevenire furti e reati. Capodanno in sicurezza: controlli straordinari dei Carabinieri tra Lecce e Monteroni. Arresti, denunce e sanzioni “salvavita” - SALENTO – In vista delle festività di fine anno, i controlli sul territorio sono stati intensificati e il presidio delle forze dell’ordine ulteriormente ... corrieresalentino.it

Polizia di Stato, a Rimini un Capodanno in sicurezza per cittadini e turisti - È stato un fine anno di intenso lavoro per gli oltre 250 tra donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ... chiamamicitta.it

Sicurezza di fine anno: arresti, denunce, contravvenzioni salvavita - Si tratta di contravvenzioni “salvavita”, finalizzate non solo a reprimere comportamenti pericolosi, ma soprattutto a prevenire incidenti e conseguenze gravi che, in particolare nelle serate festive e ... leccesette.it

Capodanno in sicurezza: AREU Lombardia potenzia i servizi di 118 su tutto il territorio e nelle centrali operative. Continuano i sequestri di botti illegali da parte della guardia di finanza, mentre la polizia di Stato divulga video per maneggiarli... - facebook.com facebook

A Capodanno festeggiamo… ma con buon senso. Divertirsi sì, ma in sicurezza, senza eccessi, rispettando gli altri e anche i nostri amici a 4 zampe che tanto soffrono per i botti. #Capodanno #2026 #IBLBanca #MiglioraLaVitaDiTuttiIGiorni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.