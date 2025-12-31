In molte città italiane, le celebrazioni di Capodanno prevedono misure di sicurezza rafforzate, con controlli e restrizioni per garantire la tutela di tutti i partecipanti. Napoli, Milano e Bologna adottano strategie diverse, come accessi limitati con coupon o presidi di sicurezza intensificati. Queste misure mirano a garantire un passaggio di fine anno in sicurezza, nel rispetto delle normative e delle esigenze di prevenzione.

Città che vai, Capodanno blindato che trovi. In vista dell’ultimo giorno dell’anno e dei festeggiamenti che ogni anno, il giorno dopo, riservano materiale per le pagine di cronaca. Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli spray al peperoncino, ma anche alcune piazze a numero chiuso. Da Nord a Sud le città italiane si preparano ai festeggiamenti della notte di San Silvestro con misure di sicurezza e divieti per evitare incidenti. A Roma sarà massima l’attenzione per il tradizionale concertone del Circo Massimo. Quest’anno sul palco saliranno tre big: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai che si esibiranno in attesa della mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capodanno blindato nelle piazze italiane: le misure di sicurezza da Napoli a Milano. A Bologna accesso con coupon

Leggi anche: Capodanno nelle piazze italiane: musica ed eventi da Roma a Catanzaro per salutare il 2026

Leggi anche: Firenze festeggia il Capodanno 2026: musica, spettacoli e sicurezza nelle piazze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capodanno blindato, dalle piazze a numero chiuso ai metal detector: l’Italia festeggia con divieti e controlli rafforzati; Capodanno blindato in piazza a Trieste: accesso limitato a 10 mila persone; Niente botti, accesso limitato e telecamere: come sarà il capodanno blindato in Duomo; Capodanno blindato a Roma: attesi in 40mila al Circo Massimo per il concertone.

Capodanno blindato, dalle piazze a numero chiuso ai metal detector: l’Italia festeggia con divieti e controlli rafforzati - Da Nord a Sud le città italiane si preparano alla notte di San Silvestro con un apparato di sicurezza straordinari ... giornalelavoce.it