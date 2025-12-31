Capodanno in sicurezza cento carabinieri in campo

Per garantire un Capodanno sicuro, oltre cento carabinieri sono presenti sul territorio, sia in piazza Maggiore che nelle zone periferiche della città e della provincia. L’obiettivo è assicurare tranquillità e ordine durante le celebrazioni, grazie a un presidio costante e mirato. Un’attenzione particolare alle aree pubbliche e alle vie di accesso, per permettere a tutti di vivere le festività in serenità e sicurezza.

Un Capodanno in tutta sicurezza. Non solo in piazza Maggiore, ma in tutto il territorio della città e della provincia. È l'obiettivo che si prefiggono le forze dell'ordine per questa sera: un centinaio gli operatori di polizia, carabinieri e finanza che saranno impiegati nel servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura in piazza, dove prima della 'chiusura' verrà effettuata la bonifica con artificieri e unità cinofile antiesplosivo. Altrettanti saranno i carabinieri del comando provinciale impegnati nella notte dell'ultimo dell'anno nel pattugliamento del territorio: cinquanta le pattuglie impiegate, venticinque delle quali destinate al solo capoluogo.

