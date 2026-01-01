Sciame sismico in Val Tiberina proseguono le scosse | 32 solo nella notte di Capodanno

In Alta Val Tiberina, tra Arezzo e l’Umbria, sono continuate le scosse sismiche che interessano la zona da tre giorni. Nella notte di Capodanno sono state registrate 32 scosse, evidenziando una situazione ancora in evoluzione. Le autorità monitorano attentamente l’andamento del fenomeno, che coinvolge la comunità locale e richiede attenzione e prudenza.

Val Tiberina, 1 gennaio 2026 – Prosegue da tre giorni uno sciame sismico in Alta Val Tiberina, tra la provincia di Arezzo e l’Umbria. L’attività è monitorata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e interessa in particolare i territori di Anghiari e Sansepolcro, dove sono state registrate decine di scosse. Dalla mezzanotte scorsa se ne contano 32, con epicentri distribuiti alternativamente nei due comuni. Le scosse hanno avuto una magnitudo contenuta, mai superiore a 1,3, tanto da non essere percepite dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Lo sciame sismico è iniziato il 28 dicembre e nei primi giorni ha fatto registrare alcuni eventi più significativi, con magnitudo fino a 2,6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

