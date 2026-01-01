Sciame sismico in Val Tiberina proseguono le scosse | 32 solo nella notte di Capodanno

Da lanazione.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Alta Val Tiberina, tra Arezzo e l’Umbria, sono continuate le scosse sismiche che interessano la zona da tre giorni. Nella notte di Capodanno sono state registrate 32 scosse, evidenziando una situazione ancora in evoluzione. Le autorità monitorano attentamente l’andamento del fenomeno, che coinvolge la comunità locale e richiede attenzione e prudenza.

Val Tiberina, 1 gennaio 2026 – Prosegue da tre giorni uno sciame sismico in Alta Val Tiberina, tra la provincia di Arezzo e l’Umbria.  L’attività è monitorata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e interessa in particolare i territori di Anghiari e Sansepolcro, dove sono state registrate decine di scosse. Dalla mezzanotte scorsa se ne contano 32, con epicentri distribuiti alternativamente nei due comuni. Le scosse hanno avuto una magnitudo contenuta, mai superiore a 1,3, tanto da non essere percepite dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Lo sciame sismico è iniziato il 28 dicembre e nei primi giorni ha fatto registrare alcuni eventi più significativi, con magnitudo fino a 2,6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sciame sismico in val tiberina proseguono le scosse 32 solo nella notte di capodanno

© Lanazione.it - Sciame sismico in Val Tiberina, proseguono le scosse: “32 solo nella notte di Capodanno”

Leggi anche: Terremoti Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: le scosse nella notte

Leggi anche: Sciame sismico in Romagna, sei scosse nella notte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terremoti in Valtiberina, oltre 50 scosse in pochi giorni. Cosa sta succedendo, parlano gli esperti; Sciame sismico in corso in Valtiberina; Sciame sismico nell'Aretino: numerose scosse avvertite dalla popolazione; Continua lo sciame sismico in Valtiberina.

sciame sismico val tiberinaSciame sismico in Val Tiberina, proseguono le scosse: “32 solo nella notte di Capodanno” - Lo sciame sismico è iniziato il 28 dicembre e nei primi giorni ha fatto registrare alcuni eventi più significativi, con magnitudo fino a 2,6. msn.com

sciame sismico val tiberinaTerremoti, prosegue da giorni sciame sismico in Alta Val Tiberina - Prosegue da tre giorni in Alta Val Tiberina, nella provincia di Arezzo, uno sciame sismico rilevato da Ingv con decine di scosse nei territori di Anghiari e San ... msn.com

sciame sismico val tiberinaSciame sismico senza sosta. Tra Anghiari e Sansepolcro registrate oltre cento scosse - L’esperto: "Nella maggior parte dei casi l’ondata si spegne gradualmente". msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.