Terremoti Campi Flegrei nuovo sciame sismico | le scosse nella notte
Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. A partire dalle 00.53, infatti, sono stati rilevati in via preliminare decine di eventi sismici, con magnitudo massima di 2.2 per la scossa delle 00.59. Prima e dopo, quattro eventi di magnitudo compresa tra 1.0 e 1.3 nel giro di 12 minuti.Il Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
13 terremoti in meno di 12 ore. Cosa sta accadendo ai Campi Flegrei: attivo lo sciame sismico - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 2.5 ore 23:15 IT del 17-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 3 Km #INGV_44449562 - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli - 5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli ... Riporta virgilio.it
Terremoto: intensa scossa ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli, gli aggiornamenti - La scossa (di cui non conosciamo ancora la magnitudo) è stata avvertita distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, nonché nei comuni limitrofi come P ... Da ilmeteo.it
Terremoto Campi Flegrei, oggi nuove scosse - La Sala operativa Ingv di Napoli ha rilevato una scossa di magnitudo 2. vivicentro.it scrive