Terremoti Campi Flegrei nuovo sciame sismico | le scosse nella notte

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. A partire dalle 00.53, infatti, sono stati rilevati in via preliminare decine di eventi sismici, con magnitudo massima di 2.2 per la scossa delle 00.59. Prima e dopo, quattro eventi di magnitudo compresa tra 1.0 e 1.3 nel giro di 12 minuti.Il Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

terremoti campi flegrei nuovoTerremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli - 5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli ... Riporta virgilio.it

Terremoto: intensa scossa ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli, gli aggiornamenti - La scossa (di cui non conosciamo ancora la magnitudo) è stata avvertita distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, nonché nei comuni limitrofi come P ... Da ilmeteo.it

terremoti campi flegrei nuovoTerremoto Campi Flegrei, oggi nuove scosse - La Sala operativa Ingv di Napoli ha rilevato una scossa di magnitudo 2. vivicentro.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoti Campi Flegrei Nuovo