Saldi è conto alla rovescia | stagione al via il 3 gennaio Quanto spenderanno gli aretini

I saldi di stagione inizieranno il 3 gennaio ad Arezzo, segnando l'inizio di un periodo di offerte e acquisti a prezzi scontati. È un’occasione per i cittadini di fare shopping nei negozi locali, riscoprendo le strade e le piazze della città. Con il conto alla rovescia già avviato, si attende di conoscere quanto i cittadini aretini saranno disposti a spendere durante questa fase di sconti e promozioni.

Al via la corsa agli acquisti a prezzi scontati. Sabato 3 gennaio iniziano i saldi di stagione. Occasione per fare shopping per le strade e le piazze delle città ed assaporare il piacere di acquistare nei negozi di vicinato. Il consumatore riscopre il negozio fisico come luogo dove scegliere i.

Saldi, il conto alla rovescia è già finito: sconti partiti subito dopo Natale - Un anticipo che rischia di svuotare di significato uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell’anno ... altarimini.it

Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi, ma i negozianti in Abruzzo denunciano un calo delle vendite durante le festività - È il quadro che traccia la Confesercenti abruzzese in un primo bilancio dell’andamento delle vendite di fine anno, che per molti negozi rappresentano anche il 30 per cento dei bilanci annuali ... chietitoday.it

Poche ore al via dei saldi invernali, anche se i commercianti temono l'effetto delle date. Ecco il budget che ogni famiglia ha messo in conto di spendere - facebook.com facebook

Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi, ma i negozianti in Abruzzo denunciano un calo delle vendite durante le festività x.com

