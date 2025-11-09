Conto alla rovescia per la stagione sciistica FVG | ecco quando aprirà e quanto costeranno gli skipass

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia prenderà il via sabato 6 dicembre 2025 nel segno della continuità e dell’accessibilità. Per il secondo anno consecutivo infatti, per mantenere la competitività, non ci saranno aumenti sugli skipass.La decisione si basa sui risultati record dello. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Civitanova all'Opera. Conto alla rovescia per Così fan tutte: ecco il cast del 28 novembre al Teatro Rossini

Per prepararti allo sci, comincia ad allenarti a casa o in palestra. Adesso! - Per la gioia degli amanti dello sci di discesa manca pochissimo a passare lo ski pass, giusto il tempo che basta per temprare il fisico con il workout univ

Skipass, conto alla rovescia per l'apertura delle prevendite: prezzi e agevolazioni, come ottenerli e quanto costeranno - La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra nel vivo con l'apertura della prevendita degli skipass da parte di PromoTurismoFvg: prima finestra riservata a tesserati Fisi

Ponte di Legno e Tonale, parte il conto alla rovescia: fra un mese tutti in pista - Tutto pronto sul comprensorio sciistico bresciano fra Lombardia e Trentino, dove il 29 novembre seggiovie e skilift accendono i motori al ghiacciaio Presena.