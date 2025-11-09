Conto alla rovescia per la stagione sciistica FVG | ecco quando aprirà e quanto costeranno gli skipass

Udinetoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia prenderà il via sabato 6 dicembre 2025 nel segno della continuità e dell’accessibilità. Per il secondo anno consecutivo infatti, per mantenere la competitività, non ci saranno aumenti sugli skipass.La decisione si basa sui risultati record dello. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Per prepararti allo sci, comincia ad allenarti a casa o in palestra. Adesso! - Per la gioia degli amanti dello sci di discesa manca pochissimo a passare lo ski pass, giusto il tempo che basta per temprare il fisico con il workout univ ... msn.com scrive

conto rovescia stagione sciisticaSkipass, conto alla rovescia per l'apertura delle prevendite: prezzi e agevolazioni, come ottenerli e quanto costeranno - La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra nel vivo con l’apertura della prevendita degli skipass da parte di PromoTurismoFvg: prima finestra riservata a tesserati Fisi ... Segnala ilgazzettino.it

Ponte di Legno e Tonale, parte il conto alla rovescia: fra un mese tutti in pista - Tutto pronto sul comprensorio sciistico bresciano fra Lombardia e Trentino, dove il 29 novembre seggiovie e skilift accendono i motori al ghiacciaio Presena. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conto Rovescia Stagione Sciistica