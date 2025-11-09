Conto alla rovescia per la stagione sciistica | ecco quando aprirà e quanto costeranno gli skipass in Fvg

Udinetoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia prenderà il via sabato 6 dicembre 2025 nel segno della continuità e dell’accessibilità. Per il secondo anno consecutivo infatti, per mantenere la competitività, non ci saranno aumenti sugli skipass.La decisione si basa sui risultati record dello. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

conto rovescia stagione sciisticaConto alla rovescia per la stagione sciistica FVG: ecco quando aprirà e quanto costeranno gli skipass - Tra le novità più attese, la tappa di Tarvisio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, in programma il 16 e 17 gennaio 2025. Secondo udinetoday.it

conto rovescia stagione sciisticaSkipass, conto alla rovescia per l'apertura delle prevendite: prezzi e agevolazioni, come ottenerli e quanto costeranno - La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra nel vivo con l’apertura della prevendita degli skipass da parte di PromoTurismoFvg: prima finestra riservata a tesserati Fisi ... Da ilgazzettino.it

Per prepararti allo sci, comincia ad allenarti a casa o in palestra. Adesso! - Per la gioia degli amanti dello sci di discesa manca pochissimo a passare lo ski pass, giusto il tempo che basta per temprare il fisico con il workout univ ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conto Rovescia Stagione Sciistica