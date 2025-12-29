Saldi al via Confesercenti | Rivedere le regole

I saldi invernali avranno inizio sabato 3 gennaio 2026 in Liguria e nel resto d’Italia, ad eccezione della Valle d’Aosta, che li anticipa di un giorno. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, invece, si applicano regole specifiche. Confesercenti invita a rivedere le normative per garantire un avvio più uniforme e trasparente delle vendite promozionali.

