Rinviare l' inizio dei saldi invernali così si costringono le imprese alla chiusura forzata | l' appello di Fismo-Confesercenti

"La data di avvio dei saldi di fine stagione va spostata almeno di 20-25 giorni". Questa la richiesta avanzata da Franco Menna e Marina Dolci, coordinatori abruzzesi di Fismo-Confesercenti, l'associazione di categoria che riunisce i negozi indipendenti del settore moda e calzature."Le nostre.

