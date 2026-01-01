Sabato via ai saldi invernali Confcommercio | Spesa media a famiglia di circa 250 euro
Sabato sono ufficialmente iniziati i saldi invernali, con Confcommercio che stima una spesa media di circa 250 euro a famiglia. Pur offrendo un’opportunità di acquisto, i saldi rappresentano un’ulteriore stimolo per l’economia locale, anche se non si prevedono aumenti significativi nei consumi. Un momento importante per i commercianti, in un contesto di moderato entusiasmo tra i consumatori.
"I saldi rappresentano una piccola boccata d’ossigeno per l’economia locale, ma non sono previste impennate nei consumi. La situazione resta gravissima e, nonostante qualche timido segnale di fiducia, occorrono interventi urgenti da parte della politica per salvare il commercio di prossimità", lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
