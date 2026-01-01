I saldi invernali 2026 sono pronti ad iniziare, coinvolgendo circa 16 milioni di famiglie italiane. Secondo le stime, ogni persona spenderà in media circa 137 euro, contribuendo a un volume d’affari stimato di circa 4,9 miliardi di euro. Un'opportunità per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte, nel rispetto delle proprie esigenze e del proprio budget.

Saldi invernali ai blocchi di partenza. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. Sono i numeri dei saldi invernali 2026, secondo le stime nazionali dell’ufficio studi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Al via i saldi invernali 2026: ogni persona spenderà circa 137 euro

Leggi anche: Saldi al via, Confcommercio: “137 euro a persona, 4,9 miliardi il giro d’affari”

Leggi anche: Saldi invernali 2026: quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino e in Piemonte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo; Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali.

Saldi invernali 2026 al via: valgono 6 miliardi ma l’effetto è indebolito da pre-saldi e sconti anticipati - saldi, promozioni continue e regole poco chiare, l’evento da 6 miliardi perde forza e trasparenza ... msn.com